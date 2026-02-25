«Газпромнефть-СМ» расширяет образовательную программу для отраслевых специалистов

«Газпромнефть-СМ» совместно с Омским промышленно-экономическим колледжем реализовала проект по подготовке кадров для производства смазочных материалов. Пилотное обучение прошли более полусотни сотрудников Омского завода компании и студентов профильных направлений. Программа учла все особенности высокотехнологичного производства предприятия.

«Программа, разработанная специалистами «Газпромнефть-СМ» совместно с ОПЭК, позволяет синхронизировать академические знания с реальными задачами производства. Мы актуализируем компетенции сотрудников под быстро меняющиеся стандарты отрасли», – отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

В рамках курса участники рассмотрели принципы работы оборудования, технологии выпуска продукции и требования промышленной безопасности.

«Подготовка квалифицированных рабочих кадров — один из ключевых приоритетов системы образования Омской области. Мы активно поддерживаем инициативы, направленные на модернизацию профессионального обучения», – заявила министр образования Омской области Ольга Степанова.

Директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин добавил, что сотрудничество с компанией открывает перед студентами уникальные возможности.

«Для колледжа такое партнерство – импульс к дальнейшему развитию образовательного процесса», – подчеркнул он.

«Газпромнефть-СМ» выстраивает комплексную систему непрерывной подготовки специалистов. В 2026 году на базе колледжа будет запущен курс повышения квалификации по профессии машинист компрессорных установок сроком один месяц.