Экспорт автомобилей из Германии в Китай сократился на треть за год

Поставки немецких автомобилей и комплектующих на китайский рынок в 2025 году уменьшились примерно на треть, продолжив падение, из-за которого объёмы снизились более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями 2022 года. По данным исследования, опубликованного 24 февраля, экспорт опустился ниже отметки 14 млрд евро (около 1,37 трлн рублей) против почти 30 млрд евро (примерно 2,94 трлн рублей) тремя годами ранее.

Автопроизводители, представляющие крупнейшую отрасль промышленности Германии, сталкиваются с совокупностью факторов давления: повышенными импортными пошлинами в США, слабым спросом в Европе, затратным переходом на электромобили и усилением ценовой конкуренции в Китае.

Публикация исследования совпала с первой поездкой канцлера Фридриха Мерца в Китай. Визит рассматривается как шаг, который должен прояснить дальнейшую корректировку экономических отношений между крупнейшей экономикой Европы и её основным торговым партнёром на фоне растущей конкуренции и геополитических разногласий.