Пятизвёздочный рейтинг безопасности получил внедорожник Denza B8

Большой внедорожник Denza B8 прошёл оценку безопасности ANCAP и получил максимальные пять звёзд, продемонстрировав высокий уровень защиты в большинстве испытаний. На внутреннем рынке Китая модель продаётся под названием Fang Cheng Bao Leopard 8. Продажи автомобиля там начались в ноябре 2024 года по стартовой цене около 4,75–4,95 млн рублей по текущему курсу.

В Австралии новинка предлагается с шестиместным и семиместным салоном. По итогам испытаний лучше всего автомобиль проявил себя в категории защиты детей-пассажиров — 95%. При фронтальном ударе со смещением и боковом столкновении уровень безопасности оказался высоким, однако отсутствие верхних креплений для детских кресел в третьем ряду привело к снижению баллов, поэтому установка удерживающих устройств там не рекомендуется.

Защита взрослых пассажиров оценена в 86%. При фронтальном ударе по всей ширине кузова защита шеи и грудной клетки водителя признана достаточной, тогда как при ударе о столб под углом показатели оказались на пограничном уровне. В категории безопасности уязвимых участников движения автомобиль набрал 75%: на итог повлияли жёсткие передние стойки, нижняя часть ветрового стекла и передняя кромка капота, а защита области таза в большинстве случаев была низкой.

Системы активной безопасности получили 78%. Автоматическое экстренное торможение показало хорошие результаты, но электроника не вмешивается в управление при отвлечении или усталости водителя, а система предупреждения о сходе с полосы не справилась с испытаниями.

Модель выполнена на рамной конструкции и имеет габариты 5195 × 1994 × 1905 мм при колёсной базе 2920 мм. Дорожный просвет достигает 310 мм, используется интеллектуальная подвеска DiSus-P. Для австралийской версии предусмотрен двухлитровый двигатель мощностью 194 л. с. в сочетании с двумя электромоторами на 268 и 402 л. с., суммарная отдача системы составляет 570 л. с.

Автомобиль оснащён тяговой батареей ёмкостью 36,8 кВт·ч и топливным баком на 91 литр. Совокупный запас хода по циклу NEDC достигает 1040 км, разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, допустимая масса прицепа — до 3,5 тонны. На австралийском рынке стоимость внедорожника составляет примерно 5,46–5,88 млн рублей по текущему курсу.