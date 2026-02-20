Horse Powertrain представила гибридный двигатель на возобновляемом топливе

Компания Horse Powertrain, созданная при участии Geely, Renault Group и Aramco, в феврале 2026 года показала концепт новой гибридной силовой установки, рассчитанной на работу на полностью возобновляемом топливе. Первый демонстрационный автомобиль с этой системой планируется представить в начале 2026 года.

Совместное предприятие было сформировано в 2024 году как независимый поставщик и объединило направления двигателей внутреннего сгорания и гибридных технологий Geely и Renault. В структуре собственности по 45% принадлежит Geely и Renault Group, ещё 10% — Aramco. Компания поставляет силовые агрегаты и гибридные решения для Renault, Geely Auto, Volvo Cars, Nissan, Mitsubishi Motors и Proton.

Новая разработка основана на концепции гибридного двигателя H12, созданного совместно с испанской энергетической компанией Repsol. Сообщается, что максимальный эффективный КПД достигает 44,2%, а расход топлива по циклу WLTP составляет менее 3,3 литра на 100 километров — примерно на 40% ниже среднего показателя для новых легковых автомобилей в Европе в 2023 году.

Конструкция предусматривает степень сжатия 17:1, модернизированную систему рециркуляции выхлопных газов, оптимизированный турбонаддув и адаптацию трансмиссии под гибридную схему, что должно повысить эффективность сгорания и рекуперации энергии. Силовая установка рассчитана на использование бензина Repsol, произведённого из возобновляемого сырья.

По оценке разработчиков, автомобиль среднего класса с такой системой при годовом пробеге 12 500 километров сможет сокращать выбросы CO₂ примерно на 1,77 тонны по сравнению с традиционной бензиновой моделью. Уже изготовлены и испытаны два прототипа двигателя.

Horse Powertrain располагает 17 производственными площадками и пятью центрами исследований и разработок в разных регионах мира и поставляет силовые установки для платформ, связанных с Geely и Renault. Развитие гибридных технологий продолжается параллельно с расширением сегмента электромобилей с учётом региональных требований и инфраструктуры.