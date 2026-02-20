Глава BMW призвал учитывать Китай ради мировой конкуренции

Руководитель BMW Оливер Ципсе заявил, что игнорирование китайского рынка, крупнейшего в мировой автомобильной отрасли, может поставить под угрозу экономические перспективы, подчеркнув важность взаимодействия с Пекином накануне первой поездки в страну канцлера Германии Фридриха Мерца. Глава автоконцерна войдет в состав делегации представителей бизнеса, которая отправится в Китай на следующей неделе; этот визит рассматривается как показатель того, каким образом крупнейшая экономика Европы будет выстраивать отношения со своим главным торговым партнером.

Поездка состоится вскоре после визита в КНР премьер-министра Великобритании Кира Стармера, что отражает стремление европейских государств укрепить или восстановить деловые связи с Китаем на фоне начавшегося глобального торгового противостояния, инициированного президентом США Дональдом Трампом. В Берлине Китай рассматривают как ключевого торгового партнера, одновременно указывая на необходимость избегать чрезмерной зависимости, и допускают сохранение критического подхода к сотрудничеству с этой страной, сформированного прежним правительством.

По словам Ципсе, решение сложных международных задач возможно только при совместной работе, а сам визит канцлера он охарактеризовал как сигнал в пользу диалога и кооперации. Он также отметил, что отказ от взаимодействия с китайским рынком и его инновационным потенциалом означает упущенные возможности для глобального роста. Ранее, 18 февраля, Мерц заявлял о намерении искать во время поездки стратегические партнерства.

Немецкие автопроизводители, включая BMW, Volkswagen Group и Mercedes-Benz, сталкиваются со снижением продаж в Китае, который на протяжении многих лет обеспечивал им значительную прибыль. Усиление конкуренции со стороны быстро растущих местных брендов, поддерживаемых субсидиями при выпуске электромобилей, привело к ценовому противостоянию. Одновременно традиционные автоконцерны отстают в разработке электрических силовых установок, программных платформ и систем автономного управления.

По имеющейся информации, к делегации во главе с канцлером также присоединятся руководители Volkswagen и Mercedes-Benz. Отмечается, что в 2025 году немецкие компании за предыдущие четыре года направили в китайский рынок наибольший объем инвестиций.