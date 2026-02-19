Tesla Model Y остановилась на трассе с запасом хода 72 км и вызвала дискуссию в Китае

7 февраля 2026 года вечером электромобиль Tesla Model Y 2022 года выпуска, следовавший по трассе из Шанхая в сторону Тайчжоу, внезапно потерял тягу в провинции Чжэцзян и полностью отключился примерно за два километра до зоны обслуживания Шэнчжоу. Сообщение об этом случае, опубликованное порталом China.com, получило широкое распространение в китайских социальных сетях и на автомобильных онлайн-площадках.

По данным источника, на момент начала неисправности на приборной панели отображался оставшийся запас хода около 72 километров. Водитель, госпожа Чэнь, рассказала, что автомобиль резко начал замедляться, после чего отключились все электрические системы: погас центральный дисплей, перестал работать усилитель рулевого управления, а аварийную сигнализацию включить не удалось. Машину удалось направить в аварийную полосу за счёт инерции до полной остановки.

Издание также привело рассказы других владельцев Tesla о схожих ситуациях. В одном из ранее описанных случаев с Model 3 во время движения по шоссе появились предупреждения системы, автомобиль перешёл в режим ограниченной мощности, а после остановки перестали функционировать электронные замки и стеклоподъёмники. Нормальная работа оборудования восстановилась только после прибытия дорожной помощи, а причиной тогда назвали неисправность одного из компонентов. Эти сообщения активно обсуждаются вместе с недавним эпизодом с Model Y.

Помощь на дороге прибыла примерно через десять минут после остановки автомобиля, на месте также работали сотрудники дорожной полиции и персонал сервисной зоны. Позднее представители сервисной службы сообщили владелице, что аккумулятор находится в нестабильном состоянии, а гарантийный срок на машину уже истёк. Кроме того, было рекомендовано при движении по автомагистралям планировать подзарядку при снижении расчётного запаса хода примерно до 100 километров. Эти разъяснения вызвали дополнительное обсуждение среди пользователей электромобилей.

Случай в Чжэцзяне стал поводом для более широкой дискуссии о том, как рассчитывается отображаемый запас хода, какой резерв энергии необходим при поездках по трассе и каким образом транспорт реагирует на внезапные электрические неисправности, особенно после нескольких лет эксплуатации. На момент публикации подробного технического объяснения причин отключения от Tesla China не поступало; информации о связи произошедшего с отзывными кампаниями или о запуске новых сервисных программ также не сообщалось.

Событие произошло на фоне продолжающегося роста и усиления конкуренции на китайском рынке аккумуляторных электромобилей, где Tesla остаётся одним из крупных участников наряду с местными производителями, однако связь этого отдельного случая с рыночными процессами не установлена.