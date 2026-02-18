ЕС готовит правило 70% локальных компонентов для субсидий на электромобили

Европейская комиссия планирует увязать предоставление государственных субсидий на электромобили с требованием по уровню локализации производства. Согласно проекту документа, на поддержку смогут рассчитывать машины, в которых не менее 70% стоимости комплектующих (без учёта батареи) приходится на продукцию, произведённую в ЕС.

Инициатива рассматривается в рамках готовящегося закона Industrial Accelerator Act, направленного на укрепление промышленной базы региона и снижение зависимости от более дешёвого импорта, прежде всего из Китая. Новые условия могут распространяться как на программы стимулирования покупок, так и на закупки для государственных нужд.

Показатель 70% пока остаётся предметом обсуждения и может быть скорректирован. Отрасль оценивает предложение по-разному: поставщики компонентов и часть производителей поддерживают локализацию, тогда как некоторые автоконцерны указывают на рост затрат и усложнение цепочек поставок.

Параллельно Еврокомиссия рассматривает аналогичные требования для других отраслей, где получение государственной поддержки будет связано с долей продукции европейского происхождения.