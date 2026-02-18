Пикап Rely R08 вышел на рынок ОАЭ с гарантией до 200 тыс. км

Компания Chery Automobile представила в ОАЭ среднеразмерный пикап Rely R08, который предлагается с бензиновым и дизельным двигателями. Модель стала доступна в дилерском центре в Дубай при участии Al Ghurair Mobility. Стартовая стоимость составляет 62 895 дирхамов (около 1 541 000 рублей по курсу ЦБ), включая НДС.

Марка Rely, созданная как коммерческое подразделение Chery в 2019 году, использует этот пикап как ключевую модель для зарубежных продаж; в ряде стран он известен под именем Chery Himla. Для рынка ОАЭ автомобиль получил иное оформление передней части с крупными блоками фар, уменьшенной решёткой радиатора и массивным бампером.

Габариты пикапа — 5370×1960×1880 мм при колёсной базе 3230 мм, что немного превышает длину Toyota Hilux. Рамная конструкция аналогична применяемой на китайском ZX Terralord. Грузовая платформа имеет размеры 1530×1620×515 мм, а грузоподъёмность достигает 1000 кг. Топливный бак рассчитан на 80 литров.

Бензиновая версия оснащается атмосферным мотором объёмом 2,4 литра производства Mitsubishi мощностью 158 л. с. и крутящим моментом 230 Н·м в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач и задним приводом; для старших комплектаций доступна система полного привода. Дизельный вариант получил 2,3-литровый турбодвигатель Dongfeng на 161 л. с. и 420 Н·м, который работает с шестиступенчатой «механикой» либо восьмиступенчатым «автоматом» и может иметь задний или полный привод.

Базовое оснащение включает тканевый салон, механические регулировки сидений, кондиционер, задние парктроники, фронтальные подушки безопасности и аудиосистему с четырьмя динамиками. Дизельная версия Limited Edition с полным приводом, экраном 15,6 дюйма, беспроводной зарядкой, системой кругового обзора и комплексом ADAS оценена в 94 395 дирхамов (примерно 2 313 000 рублей). Для сравнения, двухрядный Hilux с полным приводом в этой стране стоит от 115 000 дирхамов (около 2 818 000 рублей).

На автомобиль распространяется гарантия сроком пять лет или 200 000 км пробега. Регламентное обслуживание требуется каждые 10 000 км либо раз в полгода в сервисных центрах AG Cars, иначе гарантийные обязательства прекращаются.