Падение прибыли Mercedes‑Benz в 2025 году более чем вдвое связано с затратами на тарифы и сложной ситуацией в Китае

В 2025 году операционная прибыль немецкого автопроизводителя Mercedes‑Benz сократилась более чем на 50 % по итогам года, говорится в отчёте компании. Основной вклад в снижение показателей внесли затраты на тарифы на импорт — около 1 млрд евро — а также ослабление продаж на китайском рынке и неблагоприятные валютные эффекты, отмечает агентство Reuters. В результате общий операционный результат составил примерно 5,8 млрд евро, что значительно ниже уровня предыдущего года.

Такие финансовые результаты отражают влияние торговых пошлин и конкуренции в ключевых регионах на доходность бизнеса, при этом Mercedes‑Benz предупреждает о продолжающихся рисках и необходимости корректировать стратегию.