Европейские автопроизводители возвращают физические кнопки из-за требований EuroNCAP

После обновления протоколов EuroNCAP в январе, автопроизводители в Европе пересматривают дизайн салонов и возвращают физические органы управления для ключевых функций. Теперь, чтобы получить высшую оценку в пять звёзд, автомобили должны иметь отдельные кнопки или переключатели для поворотников, дворников, аварийной сигнализации, сигнала и вызова SOS. Программу EuroNCAP используют для оценки безопасности новых автомобилей через стандартизированные краш-тесты и проверку функций.

Компании, полностью полагающиеся на сенсорные панели для этих функций, будут терять баллы в рейтинге безопасности. Несмотря на то что EuroNCAP является добровольной системой и её требования не закреплены законом, производители стремятся к максимальной оценке, демонстрируя её в маркетинговых материалах.

В Китае аналогичные требования могут стать обязательными. Министерство промышленности и информационных технологий предлагает, чтобы поворотники, аварийная сигнализация, выбор передач и функции экстренного вызова имели физические кнопки или переключатели размером не менее 10 × 10 мм.

Эти меры создают вызов для компаний, выпускающих минималистичные интерьеры, таких как Tesla, BYD и Xiaomi, учитывая опасность отвлечения водителя и сбои сенсорных панелей. Исследователи считают, что риск ДТП повышается, когда водитель ищет функции через сенсорное меню.

Некоторые производители уже изменяют подход: Volkswagen в электрическом ID Polo вернул физические элементы для климат-контроля и аварийной сигнализации, а регулировку громкости и переключение треков делает вращающаяся ручка. Mercedes‑Benz оснастил новые GLC и CLA физическими переключателями вместо сенсорных панелей на руле. Hyundai использует гибридный подход, оставляя физические кнопки для часто используемых функций. Tesla планирует вернуть рычаги поворотников на некоторых моделях. BMW в новых моделях iX3 оставила физические кнопки для экстренного вызова и аварийной сигнализации, несмотря на панорамную сенсорную панель.

Автопроизводителям в Европе отведено три года на переработку интерьеров, чтобы сохранить возможность получения максимальной оценки EuroNCAP.