Stellantis возвращает дизельные модели в Европе на фоне спада интереса к электромобилям

Автоконцерн Stellantis с конца 2025 года вновь начал предлагать в Европе дизельные версии ряда автомобилей — от компактных фургонов до хэтчбеков Peugeot 308 и DS 4. Решение связано с более слабым, чем ожидалось, ростом продаж электрокаров и смягчением экологических требований, ранее предполагавших отказ от ДВС к 2035 году, следует из данных, изученных Reuters.

Компания заявляет о сохранении и расширении линейки дизельных силовых установок с учётом спроса. В 2015 году такие машины занимали не менее половины европейского рынка новых авто, однако после дизельного скандала их доля сократилась до 7,7% в 2025 году, тогда как полностью электрические модели достигли 19,5%, по информации ACEA.

Сегмент дизельных машин остаётся вне конкуренции со стороны китайских производителей, ориентированных на электромобили, а более низкая стоимость даёт дополнительное преимущество. На фоне пересмотра стратегии концерн объявил о списаниях на сумму около 2,2 трлн рублей, что привело к снижению капитализации до минимальных значений с момента создания группы в 2021 году.

В США компания также возвращает традиционные силовые агрегаты, включая Jeep Cherokee и двигатель Hemi V8, а в Европе — дизельные версии Opel Combo, Peugeot Rifter и Citroën Berlingo. Спрос поддерживает продолжение выпуска DS 7, а также моделей Tonale, Stelvio и Giulia бренда Alfa Romeo.

По данным CarGurus, в Великобритании число новых дизельных моделей снизилось с 167 в 2020 году до 57 в 2025-м, при этом у марок концерна осталось лишь четыре предложения. Дизельные автомобили сохраняют востребованность у водителей, совершающих длительные поездки или использующих прицепы, что рассматривается как способ выделиться на фоне новых игроков рынка.