Производитель моторных масел «Газпромнефть-СМ» поддержал главный лыжный старт РФ

Сотрудники «Газпромнефть – смазочные материалы» стали участниками «Лыжни России» — крупнейшей гонки, объединяющей тысячи спортсменов в более чем 70 регионах страны. Соревнования проходят уже свыше четырех десятилетий и нацелены на популяризацию спорта среди взрослых и молодежи. Для компании поддержка подобных событий — элемент системы заботы о здоровье коллектива.

«Мы создали комплексную систему, популяризирующую здоровый образ жизни, и постоянно расширяем ее возможности. Это направление развиваем наравне с производственными и технологическими проектами», – заявил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

В программе были дистанции 5 и 10 километров, а также символичные 2026 метров. Работники предприятия регулярно участвуют в марафонах и полумарафонах всероссийского масштаба, среди которых Сибирский международный марафон и «ЗаБег.РФ». Кроме того, внутри компании организуются собственные чемпионаты, а занятия фитнесом частично оплачиваются.

««Газпромнефть-СМ» демонстрирует пример социально ответственного бизнеса, где забота о здоровье сотрудников является частью корпоративной культуры. Такая системная работа заслуживает высокой оценки и может служить ориентиром для других», – подчеркнул министр спорта Омской области Алексей Ленберг.

Комплекс мер по охране здоровья в компании включает создание безопасных условий труда и медицинскую профилактику. Диспансеризация и вакцинация доступны сотрудникам по ДМС с первого дня работы. Новое оборудование для перемещения грузов снижает нагрузку и помогает эффективнее выполнять задачи.