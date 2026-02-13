В России унифицируют утильсбор для физических лиц на автомобили из ЕАЭС с апреля 2026 года

В России планируют уравнять тарифы на утильсбор для физических лиц, которые ввозят автомобили из стран ЕАЭС для личного пользования. Соответствующие изменения разрабатывает Минпромторг РФ с целью выравнивания условий оплаты и предотвращения злоупотреблений при расчёте сборов.

На данный момент автомобили из Кыргызстана, Казахстана, Беларуси и Армении освобождаются от уплаты утильсбора при условии оформления через транспортно-производственные организации (ТПО). Предлагаемые изменения предполагают, что формула расчёта утильсбора будет применяться к автомобилям, ввозимым частными лицами, вне зависимости от формы их оформления. Это позволит унифицировать подход к уплате сборов и снизить риски занижения таможенной стоимости при первичном расчёте пошлины в странах ЕАЭС.

Ожидается, что новые правила могут вступить в силу с 1 апреля 2026 года. До этой даты будет проходить общественное обсуждение проекта постановления, в ходе которого заинтересованные лица смогут внести свои предложения и замечания. Внедрение изменений направлено на повышение прозрачности и справедливости в системе утильсбора, а также на выравнивание налоговой нагрузки для всех участников рынка автомобильного импорта из стран ЕАЭС.