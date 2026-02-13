General Motors, Ford и Stellantis списали более $50 млрд из-за падения рынка электромобилей

Крупнейшие американские автопроизводители General Motors, Ford и Stellantis объявили о совокупных списаниях активов на сумму свыше $50 млрд, объясняя это «лопнувшим пузырём» на рынке электромобилей. Причиной финансовых корректировок стала резкая просадка спроса на электромобили в США.

По данным аналитиков, в четвёртом квартале 2025 года продажи электромобилей упали примерно на 30% после истечения действия налоговой льготы, которая ранее стимулировала покупателей переходить на электротранспорт. Снижение спроса особенно сильно сказалось на компаниях, инвестировавших значительные средства в разработку новых моделей и расширение производственных мощностей.

Эксперты отмечают, что сокращение продаж и списания активов могут привести к пересмотру стратегий производителей, замедлению внедрения новых технологий и оптимизации производственных цепочек. Производители также заявили о планах пересмотреть прогнозы по выручке и прибыли на ближайшие годы, учитывая изменившуюся конъюнктуру рынка.