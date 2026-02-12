Китай допустил переговоры автопроизводителей с ЕС по пошлинам

Министерство коммерции КНР 12 февраля заявило о готовности допустить самостоятельные переговоры китайских производителей электромобилей с Европейским союзом по вопросам тарифов. Позиция была озвучена после того, как концерн Volkswagen добился послаблений для одной из моделей, выпускаемых в Китае.

Европейская комиссия, отвечающая за торговую политику ЕС, одобрила запрос бренда Cupra на освобождение электрического кроссовера Tavascan от импортных пошлин при условии соблюдения согласованной минимальной цены и установленной квоты поставок. Это первое подобное решение с момента введения тарифов в 2024 году.

Ранее Пекин возобновил консультации с Брюсселем и призывал не вести отдельные переговоры с автопроизводителями, несмотря на действующие в ЕС нормы, позволяющие компаниям запрашивать исключения для отдельных моделей китайской сборки.

Представитель ведомства Хэ Ядун сообщил, что китайская сторона рассчитывает на достижение договорённостей по ценовым обязательствам и готова поддерживать взаимодействие с ЕС. По оценкам аналитиков, рассмотрение заявок других компаний может занять продолжительное время, поскольку решения принимаются по каждой модели отдельно.

До получения освобождения Tavascan облагался дополнительной пошлиной в размере 20,7% сверх базовой ставки 10%.