Xiaomi YU7 возглавил продажи в Китае, Tesla Model Y — на 20-м месте

Электрический седан Xiaomi YU7 по итогам января 2026 года занял первое место по объёму розничных продаж среди легковых автомобилей в Китае. Об этом 12 февраля сообщил специальный помощник председателя Xiaomi Group и заместитель генерального директора департамента стратегического маркетинга Сюй Цзеюнь, отметив, что модель стала лидером месяца.

Согласно данным национального рейтинга розничных продаж легковых автомобилей, опубликованного Autohome, в январе было реализовано 37 869 автомобилей Xiaomi YU7, что позволило модели выйти на первое место по стране. Вторую строчку занял Geely Boyue L с результатом 34 176 проданных машин, а третьей стала Geely Geome Xingyuan — 29 007 единиц. На четвёртом месте расположился Aito M7 с показателем 26 454 автомобиля.

В первую десятку также вошли Volkswagen Sagitar (25 316 единиц), Nissan Sylphy (24 209), Geely Xingyue L (23 815), Volkswagen Lavida (23 481), Volkswagen Tiguan L (21 330) и Volkswagen Passat (20 799). Tesla Model Y заняла 20-е место с результатом 16 845 проданных автомобилей.

С момента выхода на рынок модель YU7 постепенно улучшала позиции в рейтинге. В августе 2025 года автомобиль находился на 23-й строке, в сентябре поднялся на 14-ю, в октябре и ноябре занимал 5-е и 6-е места соответственно. В декабре модель стала третьей, а в январе 2026 года вышла на первое место.

В количественном выражении в октябре 2025 года было продано 33 662 автомобиля YU7, в ноябре — 33 729. Максимальный показатель за рассматриваемый период зафиксирован в декабре — 39 089 единиц. В январе объём продаж снизился на 1 220 автомобилей по сравнению с декабрём и составил 37 869 единиц, что обеспечило модели лидерство по итогам месяца.