Mercedes-Benz проверяет стратегию ориентации на премиальный сегмент в 2026 году

Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz вступает в 2026 год после пересмотра финансовых ожиданий и корректировки бизнес-стратегии, сосредоточив основной фокус на высокодоходных автомобилях более высокого уровня.

В 2025 году компания столкнулась со снижением прибыли и выручки. Чистая прибыль падала более чем на 30 % в одном из кварталов, а финансовые результаты по большинству ключевых показателей оказались ниже прошлогодних. В ответ руководство Mercedes-Benz представило план повышения эффективности «Next Level Performance», предусматривающий сокращение производственных затрат примерно на 10 % к 2027 году и усиление контроля над издержками.

К 2026 году Mercedes-Benz намерен изменить модельную стратегию, уменьшив долю компактных автомобилей и увеличив присутствие более дорогих моделей в линейке. Руководство планирует сократить долю сегмента начального уровня примерно на 25 %, сфокусировавшись на моделях Core Luxury.

Помимо изменения структуры модельного ряда, концерн также работает над запуском большого количества новых автомобилей, в том числе электрических и обновлённых премиальных версий, что является частью усилий по укреплению позиций в премиальном сегменте.

Рыночные трудности включали влияние тарифов, замедление спроса в Китае и давление на маржу прибыли, что стимулирует более активное управление затратами и пересмотр продуктовой стратегии.

Подобные изменения направлены на укрепление конкурентоспособности компании и повышение рентабельности в условиях меняющегося спроса и жёсткой конкуренции в сегменте электромобилей и люксовых автомобилей.