Китай утвердит стандарт для твердотельных батарей в июле 2026 года

В Китае в июле 2026 года планируется публикация первого национального стандарта для твердотельных аккумуляторов. Об этом сообщил главный научный сотрудник Китайского центра автомобильных технологий и исследований (CATARC). Документ появится на фоне подготовки к запуску серийного производства таких батарей, который намечен на следующий год.

Проект стандарта GB/T под названием «Твердотельные аккумуляторы для электромобилей. Часть 1: Термины и классификация» был завершён в декабре 2025 года. Период общественного обсуждения продлится до 28 февраля 2026 года. В феврале CATARC организует серию проверочных испытаний для уточнения методик тестирования и подтверждения критериев оценки.

Полное рассмотрение и утверждение документа ожидается в апреле 2026 года, а официальная публикация запланирована на июль. Стандарт определит базовые положения, включая терминологию и классификацию. В частности, будут разграничены понятия жидкостных аккумуляторов, полутвердотельных (с твердожидкостным электролитом) и полностью твердотельных батарей.

В дальнейшем предполагается выпуск дополнительных разделов, содержащих требования и рекомендации к твердотельным электролитам и другим компонентам. Китайские автопроизводители и компании, выпускающие аккумуляторы, активно работают над развитием этой технологии, которая отличается повышенной плотностью энергии и устойчивостью к возгоранию.

Плотность энергии твердотельных батарей превышает 300 Вт·ч на килограмм. Один из примеров — аккумулятор разработки Dongfeng с показателем 350 Вт·ч/кг, проходящий испытания на электрическом седане eπ 007. Сообщается, что такая батарея обеспечивает запас хода свыше 1 000 км на одной зарядке и сохраняет до 72% ёмкости при температуре до −30 °C.

Ранее китайские исследователи заявили о создании кремниевого анода на основе нанопроводов с «дышащей» структурой для твердотельных аккумуляторов. Эта технология направлена на повышение уровня безопасности, увеличение плотности энергии и улучшение циклической стабильности. По имеющейся информации, BYD, Geely, Chery, GAC, Dongfeng, FAW и другие автопроизводители намерены приступить к испытательной установке полностью твердотельных батарей уже в следующем году.