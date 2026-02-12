Автомобильные масла «Газпромнефть-СМ» оказались в центре внимания главы Фрязино во время визита на завод компании

«Газпромнефть – смазочные материалы» одной из первых среди производителей автомобильных масел перешла на цифровую маркировку «Честный знак». С итогами внедрения системы на заводе компании в Подмосковье ознакомился глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

«Одна из крупнейших площадок компании, завод во Фрязино, не только обеспечивает современными смазочными материалами ключевые отрасли страны, но и создает высокотехнологичные рабочие места, укрепляет экономический, научный и кадровый потенциал нашего наукограда», – заявил Воробьев.

Он также добавил, что компания задает высокие стандарты производства.

Государственная система маркировки и отслеживания продукции «Честный знак» направлена на борьбу с контрафактом и защиту потребителей. С помощью специального QR-кода, который наносится на каждую канистру масла, можно оперативно проверить подлинность продукции и отследить ее перемещение с момента изготовления до поступления в магазин.

«Для «Газпромнефть-СМ» принципиально важно не просто соответствовать ожиданиям отрасли, а формировать ее стандарты. Это касается как непрерывного совершенствования рецептур наших смазочных материалов, так и внедрения передовых цифровых решений», – подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

По его словам, подход компании заключается в комплексном повышении уровня доверия потребителей.

Московский завод смазочных материалов производит более 300 наименований продукции, включая автомобильные, судовые, гидравлические и индустриальные масла. Рецептуры разрабатываются в собственном Научно-исследовательском центре компании во Фрязино.