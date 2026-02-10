«Газпромнефть-СМ» подключилась к системе цифрового контроля качества

В России расширяется применение системы цифровой маркировки «Честный знак» для автомобильных масел. К государственной инициативе по борьбе с контрафактом присоединился один из крупных отечественных производителей смазочных материалов — Газпромнефть – смазочные материалы».

Продукция компании теперь маркируется уникальными криптографическими QR-кодами, которые наносятся на каждую канистру. Данные о производстве, составе и логистике товара вносятся в защищенную государственную информационную систему. Покупатели могут мгновенно проверить легальность приобретения, отсканировав код через официальное мобильное приложение «Честный знак» или на портале «Госуслуги». Система в наглядном формате подтверждает сертификацию продукта.

Для реализации этого проекта производителем была разработана собственная цифровая система прослеживаемости. Она обеспечивает фиксацию всего жизненного цикла продукции — от завода до полки магазина. Информация хранится в виде неизменяемых реестров и доступна всем участникам рынка: от производителя до розничных сетей.