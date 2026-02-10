«Газпромнефть-СМ» подключилась к системе цифрового контроля качества

В России расширяется применение системы цифровой маркировки «Честный знак» для автомобильных масел. К государственной инициативе по борьбе с контрафактом присоединился один из крупных отечественных производителей смазочных материалов — Газпромнефть – смазочные материалы».
Продукция компании теперь маркируется уникальными криптографическими QR-кодами, которые наносятся на каждую канистру. Данные о производстве, составе и логистике товара вносятся в защищенную государственную информационную систему. Покупатели могут мгновенно проверить легальность приобретения, отсканировав код через официальное мобильное приложение «Честный знак» или на портале «Госуслуги». Система в наглядном формате подтверждает сертификацию продукта.
Для реализации этого проекта производителем была разработана собственная цифровая система прослеживаемости. Она обеспечивает фиксацию всего жизненного цикла продукции — от завода до полки магазина. Информация хранится в виде неизменяемых реестров и доступна всем участникам рынка: от производителя до розничных сетей.
Как отметил глава компании, участие в системе «Честный знак» — это часть работы по повышению прозрачности рынка и защите потребителей.
«Наша компания в числе первых на российском рынке смазочных материалов присоединилась к системе «Честный знак», а ранее приняла активное участие в разработке отраслевых стандартов и экспериментальной фазе внедрения системы маркировки. Уверен,что новые решения позволят обеспечить высокую степень защиты продукции и сделать рынок еще более открытым»,— подчеркнул генеральный директор компании «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.