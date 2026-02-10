Новое электрическое «четырёхдверное» купе Jaguar GT с мощностью около 1000 л.с.

Компания Jaguar готовит к летнему дебюту новую четырехдверную электрическую модель GT, получившую уникальный дизайн и техническую базу, но её официальное имя пока не объявлено и презентация перенесена с 2025 года на более поздний срок. Предварительные образы и сведения раскрывают внешний вид и ключевые характеристики автомобиля.

Автомобиль построен на новой платформе Jaguar Electric Architecture с 850-вольтовой электрической системой, батареей ёмкостью 120 кВт·ч и тремя электромоторами: одним спереди и двумя сзади. Суммарная мощность достигает примерно 1000 л.с., а пик крутящего момента — около 1366 Н·м, что позволяет, по оценкам, ускоряться до 100 км/ч примерно за три секунды. Масса машины составляет около 2700 кг, что значительно тяжелее многих аналогов.

Большой аккумулятор обеспечивает запас хода до примерно 700 км на одном заряде, а система быстрой зарядки мощностью до 350 кВт позволяет восстановить до 320 км хода за менее чем 15 минут. Подвеска включает двухкамерные пневматические элементы и адаптивные демпферы, а заднее рулевое управление призвано улучшить манёвренность.

Jaguar не планирует выпускать гибридную версию этой модели: автомобиль будет исключительно электрическим. Представитель компании отметил, что выбор такого типа двигателя обусловлен концепцией и дизайном будущей машины.

По словам руководства, базовая цена ожидается примерно 12 686 400 ₽, при этом «центр тяжести» ценового диапазона может ориентироваться ближе к 14 800 800 ₽. Вместе с тем возможны индивидуальные программы настройки и ограниченные серии, которые будут стоить дороже.

Приём заказов на Jaguar GT запланирован на второе полугодие 2026 г., а первые поставки клиентам ожидаются примерно через год после начала продаж. Автопроизводитель рассматривает эту модель как начало нового этапа своего развития в сегменте высококлассных электромобилей с выразительным дизайном и уникальными пропорциями.