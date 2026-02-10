GM назначила экс-топ-менеджера Lucid руководить стратегией

General Motors привлекла руководителя из стартапа Lucid Motors на должность, связанную с корпоративной стратегией и развитием партнерств. С 1 марта Клаудия Гаст займет пост заместителя финансового директора и вице-президента по стратегии, корпоративному развитию и технологическим альянсам. По вопросам стратегии она будет подчиняться генеральному директору Мэри Барра, а по развитию и партнерствам — финансовому директору Полу Джейкобсону.

Ранее Гаст отвечала за стратегию и развитие бизнеса в Lucid, а до этого возглавляла стратегическое направление в компании AM General. Она сменит Зака Киркмана, пришедшего в GM в 2023 году и покидающего компанию. Назначение отражает общий тренд привлечения управленцев из EV- и технологического сектора на фоне перехода отрасли к электрификации, автоматизации и программно-определяемым автомобилям.