Hongqi HS6 PHEV установил новый мировой рекорд по пробегу без подзарядки в холоде

Электромобиль Hongqi HS6 PHEV преодолел дистанцию в 1131,133 км при температуре ниже -20℃, установив рекорд Гиннесса за «наибольший пробег SUV с подключаемым гибридом без дозаправки в условиях низкой температуры» на стандартной, не модифицированной версии автомобиля.

Ранее, в ноябре прошлого года, та же модель уже получила первый рекорд Гиннесса за «наибольший пробег SUV с подключаемым гибридом на полном заряде и полном баке без дозаправки», преодолев 2327,343 км.

Hongqi HS6 PHEV был представлен в декабре прошлого года по цене от 1 938 000 до 2 480 000 рублей. Он оснащён подключаемой гибридной системой 1.5T с максимальной мощностью двигателя 110 кВт (148 л. с.). Переднеприводная версия получила электромотор мощностью 168 кВт (225 л. с.), а полноприводная – дополнительный задний мотор 201 кВт (270 л. с.), совместно с литий-железофосфатными батареями ёмкостью 23 и 40 кВт·ч. В условиях CLTC запас хода на электротяге и суммарный составляют: 148 км и 1580 км для FWD с батареей 23 кВт·ч, 248 км и 1650 км для FWD с батареей 40 кВт·ч, 225 км и 1460 км для AWD с батареей 40 кВт·ч. При зарядке 4C батарея восполняется с 20% до 80% за 15 минут.

Автомобиль позиционируется как пятиместный SUV средне-большого класса с габаритами 4925×1970×1740 мм и колёсной базой 2925 мм.

Салон оснащён небольшим встроенным цифровым приборным дисплеем, трёхспицевым рулём с двухцветной отделкой и мультирежимными функциями, а также двойным экраном: центральным и для пассажира, оба 15,6 дюйма с разрешением 2,5K на платформе Qualcomm Snapdragon 8295P.

Переднее пассажирское сиденье имеет режим «нуль-гравитации» с углом наклона 173° и многофункциональный массаж. В автомобиле установлена 16-динамическая аудиосистема Dynaudio. Багажник стандартного объёма 503 литра можно увеличить до 1977 литров при сложенных сиденьях.