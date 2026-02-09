Ferrari показала интерьер первого полностью электрического автомобиля с ретро-элементами

Ferrari представила новые подробности о своём первом полностью электрическом автомобиле, включая официальное название модели и обновлённый интерьер с современными технологиями. Новинка получила имя Ferrari Luce (в переводе с итальянского — «свет») и обещает открыть для бренда новые горизонты при официальном дебюте в мае.

Ранее компания раскрыла характеристики электропривода Luce, а теперь демонстрирует интерьер и новые пользовательские интерфейсы. Дизайн создан при участии ведущих мировых промышленных дизайнеров и предлагает необычные решения, ранее не применявшиеся в Ferrari.

При разработке салона Ferrari сотрудничала с LoveFrom — дизайнерским объединением, основанным сэром Джони Айвом и Марком Ньюсоном. Айв известен созданием культовых продуктов Apple, включая первые iPod и iPhone. В работе над Luce они участвовали во всех аспектах интерьера.

Начало проекта пришлось на классический дизайн рулевого колеса, а не цифровых интерфейсов. Новый руль вдохновлён легендарными колесами Nardi 1950–1960-х годов: алюминиевый корпус с открытой структурой и две группы аналоговых кнопок на верхних спицах создают минималистичную эстетику, контрастирующую с перегруженными элементами управления в нынешних моделях Ferrari.

За рулём установлена приборная панель, закреплённая на колонке, с OLED-дисплеями, создающими трёхмерный эффект для водителя. Передний экран имеет вырезы, через которые виден второй дисплей сзади. Панель поворачивается вместе с рулём, обеспечивая оптимальную видимость в любой позиции.

Цифровые интерфейсы имитируют классические вращающиеся приборы и имеют ясность, сопоставимую с часами, отсылающую к инструментам 1950–1960-х годов. Центральный сенсорный экран установлен на шарнире, позволяя поворачивать его к водителю или пассажиру. Под ним располагается подставка для ладони, облегчающая использование интерфейса в движении. Над экраном размещён «мультиграф» — механические стрелки, имитирующие циферблат часов.

Несколько физических переключателей управляют цифровыми функциями, добавляя тактильность, а сама цифровая панель выполнена в современном стиле. Ключ и селектор режима движения также получили футуристичный облик: они выполнены из стеклянного кристалла с применением высоких технологий, а ключ оснащён e-ink дисплеем, который изменяет отображение при установке в консоль. Энергия при этом расходуется только на смену цветов.

Общий интерьер сочетает инновации и ностальгические элементы: простая и строгая панель с минималистичной эстетикой резко отличается от текущих салонов Ferrari и может повлиять на будущий внешний дизайн автомобиля. Полностью увидеть Luce можно будет в мае.