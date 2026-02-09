Новый антифриз для китайских авто представила «Газпромнефть-СМ»

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» выпустила G-Energy Antifreeze OAT 40 — инновационную охлаждающую жидкость, адаптированную под китайские автомобили. Антифриз отличается увеличенным ресурсом замены до 5 лет или 250 тыс. км и эффективной работой в условиях экстремальных морозов до −40 °C.

Продукт пополнил линейку технических жидкостей компании для автомобилей китайского производства нового поколения. Он универсален и может использоваться в легковых и грузовых автомобилях, автобусах, спецтехнике и стационарных дизельных двигателях.

««Газпромнефть-СМ» продолжает расширять продуктовую линейку для легковых автомобилей, охватывая все новые направления. Наши производственные и научные мощности позволяют создавать самые современные продукты под любые запросы рынка», – заявил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

По его словам, в настоящее время компания выпускаетохлаждающие жидкости для всех типов двигателей и способна закрыть потребности любого парка техники.

Новый антифриз произведен по органической OAT-технологии, что гарантирует долгий срок службы и комплексную защиту двигателя. Продукт предотвращает коррозию, образование накипи и кавитацию. Охлаждающая жидкость соответствует требованиям производителей Chery, OMODA, Geely, HAVAL и других брендов.

В общей сложности ассортимент компании составляет порядка 1000 наименований смазок, масел и технических жидкостей, которые она выпускает на собственных заводах.