Genesis меняет стратегию для роста продаж в Европе

С момента выхода на европейский рынок в 2021 году бренд Genesis реализовал около 11 тысяч автомобилей, что составляет незначительную долю от глобальных продаж Hyundai Motor Group, превышающих 7 млн машин в год. В 2025 году в Европе было продано 2 455 автомобилей Genesis, при том что присутствие марки ограничено Великобританией, Германией и Швейцарией. Мировые продажи бренда достигают 220 тысяч единиц.

Для изменения ситуации компания назначила нового руководителя европейского подразделения и объявила о корректировке стратегии. В планах — расширение дилерской сети, отказ от дизельных версий и переход к гибридным силовым установкам. В 2026 году количество торговых партнёров и сервисных центров в Европе планируется увеличить более чем вдвое по сравнению с текущими 15 дилерами и 39 сервисными площадками.

Genesis также готовит запуск новых моделей и технологий. В 2026 году ожидается выход высокопроизводительной версии GV60 Magma с полным приводом и мощностью 641 л. с. Параллельно бренд разрабатывает новую премиальную платформу с поддержкой электрических и гибридных силовых агрегатов, включая гибриды с бензиновым турбомотором объёмом 2,5 литра и версии с увеличенным запасом хода (EREV). Последние рассчитаны на пробег до 900–1000 км и ориентированы, в том числе, на будущий флагманский кроссовер.

Для повышения узнаваемости Genesis планирует участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость, а в Великобритании бренд объединил операционную структуру с Hyundai, что должно снизить издержки и упростить обслуживание клиентов.