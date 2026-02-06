Китайские автомобили достигли рекордной доли 35,6 % на мировом рынке в 2025 г.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в 2025 г. суммарные продажи автомобилей во всём мире составили 96,47 млн штук, из них в Китае реализовали 34,35 млн единиц, что на 9 % больше, чем годом ранее. Китайские машины заняли 35,6 % от глобального рынка, установив новый рекорд доли. Глобальные продажи автомобилей выросли примерно на 5 % в сравнении с предыдущим годом. В США было продано около 16,72 млн автомобилей (+1 %), в Индии — 5,58 млн (+7 %), в Японии — 4,56 млн (+3 %), в Германии — 3,16 млн (+1 %), тогда как в России отмечалось снижение продаж, а темпы роста в Мексике уменьшились, рынки в Аргентине и других странах Южной Америки показали более высокие результаты.

В первой половине 2025 г. доля Китая в мировых продажах достигала 36 % при продажах 15,65 млн автомобилей (+11 % год-к-году). В ноябре этот показатель увеличивался до 40 %, в декабре оставался на уровне 37 %, в итоге за год доля составила 35,6 %.

Исторически доля китайского автопрома в мировом рынке была около 30 % в 2016–2018 гг., снизилась до 29 % в 2019 г., затем восстановилась до 32 % в 2020–2021 гг., достигла 33,5 % в 2022 г., оставалась около 33,8 % в 2023 г. и выросла до 34,2 % в 2024 г.

Список крупнейших автопроизводителей мира по доле рынка в 2025 г. возглавили Toyota (10,8 %), Volkswagen (8,9 %), Hyundai Kia (7,4 %), Stellantis (5,5 %), китайская компания BYD (5,4 %), объединённый альянс Renault-Nissan (5,4 %), Geely (4,6 %), General Motors (4,6 %), Ford (4,4 %) и Chery (3,7 %). Среди десяти ведущих производителей трое были из Китая: BYD, Geely и Chery.

Кроме того, в 2025 г. Китай экспортировал 8,32 млн автомобилей, что на 30 % больше, чем в 2024 г., и оставался крупнейшим экспортером автомобилей в мире третий год подряд. Экспорт новых энергоэффективных моделей вырос до 3,43 млн единиц (+70 %). Средняя цена экспортируемых автомобилей снизилась до примерно 1 252 000 руб. (16 000 USD по курсу примерно 78,25 RUB за 1 USD по данным ЦБ РФ на начало февраля 2026 г.)

Наибольшим рынком сбыта стал Мексика, также увеличилась доля на рынках Ближнего Востока, в Центральной и Южной Америке, а также в Европе.