Концерн Stellantis объявил о списаниях на €22,2 млрд в рамках масштабной перестройки бизнеса

Автопроизводитель Stellantis сообщил о планируемых списаниях на сумму около €22,2 млрд, связанных с крупной перезагрузкой стратегии компании. Причиной стало признание того, что концерн существенно переоценил темпы перехода потребителей на электромобили, что привело к потерям клиентов и недостижению ожидаемых показателей продаж.

Ранее компания прогнозировала, что к 2030 году доля электромобилей в США достигнет 50%, однако текущая статистика показывает, что уровень внедрения остаётся значительно ниже — менее 6%. Этот разрыв между ожиданиями и реальностью стал одной из причин необходимости пересмотра стратегии.

В рамках новой стратегии Stellantis уже начала поэтапный отказ от подключаемых гибридов на рынке Северной Америки для модельного года 2026. В частности, речь идёт о таких моделях, как Jeep Wrangler 4xe. Компания намерена сосредоточиться на производстве традиционных гибридов и электромобилей с увеличенным запасом хода, чтобы лучше соответствовать текущему спросу и предпочтениям покупателей.

Дополнительно руководство концерна планирует перераспределить ресурсы на разработку более эффективных батарей, расширение сети зарядных станций и внедрение новых технологий автономного управления, что позволит укрепить позиции Stellantis на глобальном рынке электромобилей и адаптироваться к изменяющимся условиям отрасли.