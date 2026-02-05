UAW и Volkswagen согласовали предварительное трудовое соглашение с повышением зарплат для работников из Чаттануги

Соединённые Автоработники (UAW) и компания Volkswagen достигли предварительного соглашения по первому коллективному договору для сотрудников завода во Чаттануге, штат Теннесси после почти двухлетнего периода с момента голосования за вступление в профсоюз.

Согласно условиям документа, работникам будет обеспечено повышение зарплаты на 20 % за срок действия контракта, а также предусмотрены изменения, направленные на улучшение медицинского обслуживания и повышение безопасности занятости.

Голосование о присоединении к UAW, прошедшее в апреле 2024 года, завершилось с преимуществом в пользу профсоюза — около 73 % работников высказались за членство.

Теперь сотрудники должны проголосовать за утверждение этого договора. После его ратификации ожидается изменение условий труда и оплаты согласно достигнутым договорённостям.