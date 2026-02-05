Xiaomi прокомментировала пожар с участием электрокара SU7 в КНР

Компания Xiaomi Auto прокомментировала недавний случай возгорания электрического седана SU7 в китайском городе Инькоу провинции Ляонин. В сети широко обсуждались сопровождавшие пламя звуки, похожие на фейерверки.

По официальной информации, вспышка огня началась 1 февраля около водительского сиденья. Владелец автомобиля заявил, что возгорание произошло из-за тлеющего источника огня внутри салона, который затем поджёг находившиеся рядом легковоспламеняющиеся предметы, при этом точную природу этого источника не раскрыли. Представители Xiaomi уточнили, что причиной не была батарея машины, и подчеркнули, что она не участвовала в возникновении огня.

В компании также объяснили, что характерные взрывы произошёл при срабатывании подушек безопасности, а не из-за аккумуляторной системы. Службы спасения оперативно потушили пламя, пострадавших не выявлено.

Отмечается, что в Китае ряд прошлых случаев самовозгорания электромобилей также связывали с воспламеняющимися предметами в салоне: например, седан Avatr 06 загорелся в сентябре прошлого года из-за концентрирования солнечного света через предметы на центральной консоли, а хэтчбек Geely EX2 вспыхнул из-за возгорающегося источника внутри автомобиля.

Краткая справка о Xiaomi SU7: эта модель входит в число популярных электромобилей на внутреннем рынке Китая. Размеры машины составляют 4997/1963/1455 мм, полноприводная версия оснащается двумя электрическими мотором общей мощностью до 495 кВт (около 664 л. с.), максимальная модификация комплектуется батареей на 101 кВт·ч с запасом хода до 800 км по методике CLTC. Новое поколение SU7, которое на местном рынке появится 19 марта, предложит двухкамерную пневмоподвеску, до 902 км запаса хода и мощность до 508 кВт (около 681 л. с.). Цена моделей в Китае будет в диапазоне от примерно 2 540 000 до 3 420 000 ₽