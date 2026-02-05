«Газпром нефть» утвердила комплексную экологическую стратегию до 2035 года

Компания «Газпром нефть» систематизировала свою природоохранную деятельность, утвердив единую долгосрочную экологическую программу. Документ устанавливает четкие цели и принципы в области охраны окружающей среды на всех этапах производства – от разведки месторождений до сбыта нефтепродуктов.
Новая стратегия является частью политики устойчивого развития компании и синхронизирована с национальными целями Российской Федерации в сфере экологии. Программа структурирована по четырем ключевым блокам: «Земля», «Воздух», «Вода» и «Живая среда», с планированием задач до 2030-2035 годов.
В частности, в рамках направления «Земля» компания обязуется к 2030 году обеспечить 100% утилизацию и обезвреживание промышленных отходов, исключив их захоронение на полигонах. Планируется также наладить переработку используемой на производстве тары. По блокам «Вода» и «Воздух» поставлены амбициозные задачи по сокращению нагрузки на гидроресурсы и атмосферу.
Отдельное внимание уделяется сохранению биоразнообразия. Ярким примером такой работы является многолетний проект оператора бизнеса масел «Газпромнефть – смазочные материалы» в Омске, направленный на развитие природного парка «Птичья гавань». При поддержке компании здесь были изданы уникальный справочник орнитофауны, создан цифровой путеводитель, открыт Музей природы и организованы популярные эко-экскурсии по наблюдению за птицами.
«Как одна из крупнейших российских компаний, мы осознаем свою высокую ответственность за сохранение окружающей среды и стремимся, чтобы наши подходы в сфере экологии становились отраслевыми стандартами, – отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. – Три ключевых принципа, которые лежат в основе нашей долгосрочной экологической программы: снижение воздействия на окружающую среду, опережающее нормы регулирования, проактивное управление экологическими рисками, а также разработка и внедрение новых технологий и решений. Особое внимание мы уделяем изучению и сохранению уникальной экосистемы Арктической зоны Российской Федерации».