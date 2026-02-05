«Газпром нефть» утвердила комплексную экологическую стратегию до 2035 года

Компания «Газпром нефть» систематизировала свою природоохранную деятельность, утвердив единую долгосрочную экологическую программу. Документ устанавливает четкие цели и принципы в области охраны окружающей среды на всех этапах производства – от разведки месторождений до сбыта нефтепродуктов.

Новая стратегия является частью политики устойчивого развития компании и синхронизирована с национальными целями Российской Федерации в сфере экологии. Программа структурирована по четырем ключевым блокам: «Земля», «Воздух», «Вода» и «Живая среда», с планированием задач до 2030-2035 годов.

В частности, в рамках направления «Земля» компания обязуется к 2030 году обеспечить 100% утилизацию и обезвреживание промышленных отходов, исключив их захоронение на полигонах. Планируется также наладить переработку используемой на производстве тары. По блокам «Вода» и «Воздух» поставлены амбициозные задачи по сокращению нагрузки на гидроресурсы и атмосферу.

Отдельное внимание уделяется сохранению биоразнообразия. Ярким примером такой работы является многолетний проект оператора бизнеса масел «Газпромнефть – смазочные материалы» в Омске, направленный на развитие природного парка «Птичья гавань». При поддержке компании здесь были изданы уникальный справочник орнитофауны, создан цифровой путеводитель, открыт Музей природы и организованы популярные эко-экскурсии по наблюдению за птицами.