Geely планирует выпускать автомобили на заводе Ford в Европе

Компания Geely собирается использовать производственные мощности Ford в Европе для сборки автомобилей для местного рынка, сообщает Reuters. В обмен Ford получит доступ к технологиям помощи водителю, разработанным Geely. Главная цель обеих сторон — снижение производственных затрат.

По данным источников, на прошлой неделе в Мичигане прошла встреча представителей компаний высокого уровня. Ранее американский автопроизводитель отправлял делегацию в Китай для обсуждения сотрудничества, переговоры ведутся уже несколько месяцев. Конкретный завод Ford, задействованный в переговорах, не раскрыт. В прошлом году Ford объявил, что с января 2026 года его завод в Кёльне (Германия) перейдёт на односменный режим; также у компании есть производства в Саарлюисе (Германия) и Валенсии (Испания).

Использование европейских мощностей Ford позволит Geely избежать антидемпинговых пошлин на китайские электромобили в ЕС, которые в настоящее время составляют 18,8 % сверх стандартной ставки 10 %. Ранее сообщалось, что пошлины будут заменены минимальной импортной ценой, однако на момент публикации они остаются в силе.

В обмен Geely предоставит Ford технологии помощи водителю. Группа Geely владеет разработчиком ADAS-систем Afari Technology (Qianli Technology), недавно представившим систему G-ASD на базе World Action Model (WAM), способную автономно управлять трансмиссией, шасси, кузовом и электронными системами салона. Система уже применяется на автомобилях Lynk & Co и Zeekr, включая функции навигации по многоуровневым парковкам и распознавания шлагбаумов на шоссе и в паркингах.

Сотрудничество позволит Geely оптимизировать затраты на новые энергоэффективные автомобили, а Ford — поддерживать стабильную загрузку заводов и получить доступ к передовым технологиям помощи водителю. Ранее CEO Ford Джим Фарли отмечал, что китайские электромобили опережают американские разработки на десятилетия, и использование готовых решений Geely поможет Ford повысить конкурентоспособность.

Geely уже активно сотрудничает с другими мировыми автопроизводителями, включая совместное управление брендом Smart с Mercedes-Benz и совместные проекты с Renault, такие как Horse Powertrain JV. Партнёрство с Ford становится логичным шагом в расширении глобального присутствия Geely.