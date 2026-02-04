Европейские автопоставщики активно развивают оборонное направление из-за падения продаж

Автопоставщики по всей Европе начинают смещать внимание на оборонный сектор из-за длительного снижения производства автомобилей, которое сказывается на доходах и маржинальности. Сокращение продаж, дефицит полупроводников и ужесточение экологических норм снизили спрос на традиционные автомобильные комплектующие, что вынуждает компании искать новые направления.

Фирмы используют опыт в точной инженерии, электронике и материалах, чтобы получать контракты на военную технику, аэрокосмические системы и оборонное оборудование. Переход в этот сектор помогает стабилизировать денежные потоки и поддерживать производственные мощности на фоне слабого автомобильного рынка.

Аналитики отмечают, что оборонный рынок предлагает долгосрочные контракты и более предсказуемые доходы по сравнению с циклической автомобильной отраслью. Некоторые европейские компании уже инвестируют в НИОКР, модернизацию производств и партнёрство с государственными подрядчиками. Ожидается, что этот стратегический сдвиг изменит структуру поставщиков, делая оборонное направление значимой частью бизнеса, ранее сосредоточенного на автомобильной отрасли.