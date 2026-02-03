GWM Wey представила тизер гибридного флагманского SUV V9X в Китае

Компания GWM Wey показала тизер нового полноразмерного флагманского SUV V9X с подключаемым гибридным приводом, который вскоре поступит на рынок Китая. Электрический запас хода модели составляет 400 км. V9X станет первым автомобилем на модульной архитектуре GWM One.

Марка Wey относится к премиальному сегменту Great Wall Motor и носит имя председателя компании Вэй Цзяньцзюня (Jack Wey). Модели Wey продаются за рубежом под брендом GWM Wey в рамках стратегии «One GWM».

Официальные изображения нового SUV были опубликованы 3 февраля. В Китае цифра 9 символизирует долгожительство и используется для обозначения флагманских моделей, что делает V9X топовой моделью Wey. Автомобиль имеет длину кузова более 5,3 метра, тонкие светодиодные полосы дневных ходовых огней с подсвеченным логотипом Wey, традиционные дверные ручки, датчик LiDAR на крыше и единый блок задних фонарей.

На некоторых изображениях видны синие световые элементы, которые в Китае указывают на активный режим Navigate On Autopilot (NOA). Ожидается, что V9X будет оснащён последними технологиями ADAS, ранее применёнными на Wey 07 (Lanshan).

Появление тизеров указывает на скорое получение разрешения на продажу в Китае. Автомобиль может быть включён в каталог Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT) уже в этом месяце. Массовое производство V9X планируется начать в марте 2026 года, а премьера ожидается на автосалоне в Пекине в конце апреля 2026 года.

V9X — шестиместный SUV с подключаемым гибридным приводом: 2-литровый турбированный бензиновый двигатель работает в паре с двумя электромоторами. Разгон до 100 км/ч занимает 4,4 секунды, а чисто электрический запас хода составляет 400 км. Батарея поддерживает технологию 6C, позволяющую за 5 минут добавить 200 км запаса хода.

Архитектура GWM One совместима с пятью вариантами силовой установки: ICE, HEV, PHEV, BEV и FCEV. Она также поддерживает заднее рулевое управление, пневмоподвеску и другие премиальные технологии, что позволит в будущем выпускать электрические и бензиновые модификации флагмана.