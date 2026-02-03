Китай вводит новый стандарт безопасности для дверных ручек автомобилей

С 1 января 2027 года в Китае вступает в силу обязательный национальный стандарт для дверных ручек легковых и лёгких коммерческих автомобилей (GB 48001‑2026), сообщает Autohome. Согласно требованиям, все двери должны быть оснащены механическими ручками, способными открываться в аварийных ситуациях, включая сбои электронных систем и последствия ДТП. Другие категории транспортных средств также могут использовать эти спецификации поощрительно.

Стандарт направлен на повышение безопасности эксплуатации наружных дверных ручек, особенно при невозможности открыть двери после аварий или неисправностей. Каждая дверь, кроме задней крышки багажника, должна иметь механическую ручку. Ручки должны располагаться в пределах определённых «теневых зон» на поверхности двери или рамы и обеспечивать достаточное пространство для захвата рукой во всех состояниях, чтобы механическое открытие было эффективным при срабатывании ремней безопасности или перегреве батареи.

Даже электрические ручки должны соответствовать единым критериям: системы с электрическим открытием обязаны иметь независимый механический привод, способный выдерживать усилие не менее 500 Н без поломки или отсоединения. После тестирования ручки должны сохранять способность открыть дверь.

Внутренние дверные ручки также должны быть механически надёжными. Каждая боковая дверь должна иметь как минимум одну ручку, которая независимо открывает соответствующую дверь. Стандарт определяет точные зоны установки: ручка должна быть видимой для пассажира, находиться не дальше 300 мм от края двери и вертикально выровнена относительно посадочного места.

Дополнительно требования касаются идентификации и удобства использования. Внутренние ручки должны иметь постоянные, хорошо видимые графические символы размером минимум 100 × 70 мм с высоким контрастом, а рядом должны быть инструкции на китайском языке или в виде пиктограмм с минимальной высотой символов 6 мм. Ротационные внутренние ручки должны выдерживать усилие не менее 300 Н, кнопочные — не менее 500 Н без разрушения конструкции, при этом после испытаний ручка должна открывать дверь.

Стандарт предусматривает поэтапное внедрение: новые типы транспортных средств должны соответствовать большинству требований с 1 июля 2025 года и полностью — через 13 месяцев. Автомобили с действующим типовым одобрением должны полностью соответствовать требованиям к 1 июля 2027 года (переходный период — 25 месяцев).

GB 48001‑2026 создаёт единые правила для производителей автомобилей и поставщиков компонентов, обеспечивая механическую надёжность, возможность аварийного открытия и стабильный уровень безопасности для легковых и лёгких коммерческих автомобилей.