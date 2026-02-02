Ferrari представила новый 849 Testarossa

В свежем обзоре новейшего суперкара Ferrari 849 Testarossa говорится о сочетании выразительного дизайна и мощных технических характеристик, при этом автомобиль вызывает интерес как визуально, так и в динамике движения. Машина разрабатывалась с учетом устранения недостатков предыдущих моделей и получила значительные обновления в стиле, аэродинамике, скорости и отклике.

Название 849 Testarossa указывает на количество цилиндров (восемь) и объем каждого (490 см³), а полный силовой агрегат представляет собой гибридную установку с четырьмя моторами и общим выходом 1 036 л. с. Автомобиль способен ускоряться до 100 км/ч примерно за 2,3 с и достигать максимальной скорости около 339 км/ч. Эта модель также развивает около 415 кг прижимной силы на скорости 250 км/ч и обеспечивает электрический пробег до ≈ 24 км благодаря 7,45‑кВт·ч батарее. Новинка способна показывать высокие результаты на трассе Fiorano по сравнению с другими серийными Ferrari. Стоимость автомобиля составляет £407 617, что примерно равно ≈ 42 530 000 рублям по курсу Центробанка РФ на 2 февраля 2026 г. (≈ 104,24 ₽ за £1)

Подкапотный 4,0‑литровый V8 с двойным турбонаддувом развивает 819 л. с., а три дополнительных электромотора — два спереди и один сзади — добавляют еще 217 л. с. к общей мощности и обеспечивают крутящий момент около 842 Н·м.

При испытании на трассе автомобиль демонстрировал плотную, но при этом с достаточной плавностью работу подвески и отзывчивую коробку передач с быстрой сменой передач. Гибридный привод позволяет уверенно передвигаться как на высоких скоростях, так и в городском потоке, а в режиме EV возможна тихая езда на небольшие расстояния.

Внутри кабина была переработана для более интуитивного управления, включая традиционную кнопку запуска двигателя и переключение между четырьмя режимами работы гибридной системы: Qualifying, Performance, Hybrid и EV. Классический селектор manettino присутствует для настройки динамических параметров.

Положение сиденья, рулевое колесо в стиле F1 и обзор вперед обеспечивают ощущение ориентированности на водителя. В салоне также применены улучшенные элементы управления и приборная панель, рассчитанная на комфорт и функциональность.

Несмотря на мощь и техническую сложность, подсистема подвески обеспечивает управляемость на высокой скорости, а рулевое управление и тормоза отличаются четкостью и чувственностью. Автомобиль комбинирует высокие динамические показатели с более доступным управлением, характерным для Ferrari последних поколений.

Основные характеристики модели:

• Модель: Ferrari 849 Testarossa

• Цена: около 42 530 000 рублей

• Силовой агрегат: 4,0‑литровый V8 twin‑turbo PHEV

• Мощность/крутящий момент: 1 036 л. с./842 Н·м

• Трансмиссия: 8‑ступенчатая автоматическая, полный привод

• Разгон 0‑100 км/ч: ≈ 2,3 с

• Максимальная скорость: ≈ 339 км/ч

• Данные по расходу/CO₂: уточняются

• Размеры (Д/Ш/В): 4 718/2 304/1 225 мм.