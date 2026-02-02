Главная » Новости

Porsche рассматривает возможность отказа от выпуска электрифицированных спорткаров

Генеральный директор Porsche Майкл Лайтерс обсуждает возможность отмены планов по выпуску полностью электрических версий моделей 718 Boxster и 718 Cayman в рамках попыток оптимизировать бюджет компании. Первоначально Porsche планировал представить новые электрические модификации этих автомобилей после прекращения выпуска их бензиновых предшественников в 2025 году, когда 718 Boxster и Cayman должны были перейти на электропривод.

Решение пересмотреть проект связано с увеличившимися затратами на разработку, задержками в сроках и финансовыми трудностями, включая снижение продаж на ключевых рынках, таких как Китай, а также пересмотр предыдущей стратегии в отношении электромобилей.

Было отмечено, что начальная стоимость бензиновых 718‑го поколения ранее составляла примерно €70 000 (около 6 347 000 рублей по курсу ЦБ РФ на 2 февраля 2026 г. ~90,47 ₽ за €1).

В компании рассматривают альтернативные пути развития линейки, включая возвращение к двигателям внутреннего сгорания или к гибридным схемам для части моделей, что отражает корректировку приоритетов в стратегии модельного ряда.

