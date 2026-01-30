Обновлённый Mercedes‑Benz S‑Class получил масштабные изменения и новые технологии

Компания Mercedes‑Benz представила модернизированный седан S‑Class, в котором более половины всех деталей — около 2700 компонентов — либо переработаны, либо заменены, что делает это обновление одним из самых глубоких за историю модели.

В обновлённой версии флагманского седана изменены элементы экстерьера, включая увеличенную на 20 % переднюю решётку радиатора с подсветкой и фирменной эмблемой, а также новые цифровые фары с микро‑LED‑технологией.

Внутри салона применена новая операционная система MB.OS, объединяющая цифровую архитектуру автомобиля и обеспечивающая работу расширенного набора функций, в том числе с участием искусственного интеллекта. Центральную часть мультимедийной системы составляет широкий экран MBUX Superscreen, а также дополнительные дисплеи для переднего пассажира.

Обновлённый S‑Class оснащён передовыми системами помощи водителю и расширенными возможностями автоматизации, объединёнными в пакет MB.DRIVE.

Новинка поступит в продажу в 2026–2027 годах, сохраняет прежние пропорции кузова, но заметно обновляет технологическую и электронную начинку седана.