Chery откроет европейский штаб-квартиру в Ливерпуле на фоне переговоров с JLR

Китайский автопроизводитель Chery подтвердил планы по открытию европейской штаб-квартиры в Ливерпуле. Это происходит на фоне обсуждений сделки с Jaguar Land Rover, в рамках которой часть китайских автомобилей может производиться на заводах JLR в Великобритании.

Решение компании совпало с визитом премьер-министра Великобритании Сира Кира Стармера в Пекин, направленным на укрепление торговых связей между странами. Лидер Лейбористского совета Ливерпуля Лиам Робинсон отметил, что проект создаст в городе новые высококвалифицированные и хорошо оплачиваемые рабочие места.

Точные сроки открытия штаб-квартиры пока не уточняются, однако информация усиливает слухи о возможном использовании Chery свободных мощностей заводов JLR. Исторически компании уже сотрудничают: с 2012 года действует совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover по выпуску моделей JLR на территории Китая. Несмотря на снижение продаж в 2025 году, Китай остаётся вторым крупнейшим рынком JLR после США, а будущий электрический Freelander будет выпускаться специально для китайских покупателей.

По словам профессора экономики Бирмингемской бизнес-школы Дэвида Бейли, такие шаги позволяют эффективно использовать производственные мощности, управлять рисками и сохранять промышленный потенциал в условиях структурных изменений. Он добавил, что рост популярности бренда Chery в Великобритании делает производство автомобилей на территории страны выгодным как для компании, так и для потребителей.

Chery дебютировала на британском рынке в августе 2025 года, а за год продала более 5 500 автомобилей, превысив показатели таких марок, как Alfa Romeo, DS, Genesis и Smart. Ожидается, что продажи увеличатся в 2026 году, включая недавно поступивший в продажу семиместный Tiggo 9.

В рамках совместного предприятия с JLR в Китае планируется выпуск нового электрического Land Rover Freelander с современными технологиями, включая продвинутый автопилот и мультимедийные функции. Производство будет осуществляться на заводе в Чаншу с использованием солнечной электростанции мощностью 20 МВт, обеспечивающей половину потребляемой энергии.

Вопрос о том, будут ли некоторые модели Chery также производиться на заводах JLR в Великобритании, остаётся открытым.