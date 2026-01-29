Jaguar Land Rover и Chery близки к соглашению о сборке автомобилей в Великобритании

Китайский автопроизводитель Chery может начать выпуск автомобилей на заводах Jaguar Land Rover в Великобритании. По данным британских СМИ, стороны находятся на финальной стадии переговоров о соглашении, которое предполагает использование производственных мощностей JLR на территории страны.

Обсуждение возможной сделки проходит на фоне визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Пекин, где одной из ключевых тем стали торгово-экономические отношения между двумя государствами, включая сотрудничество в автомобильной промышленности.

Jaguar Land Rover и Chery уже имеют опыт совместной работы: в 2012 году компании создали предприятие Chery Jaguar Land Rover для производства автомобилей JLR в Китае. Несмотря на снижение продаж в 2025 году, китайский рынок остаётся одним из крупнейших для британского автоконцерна за пределами США.

Предполагается, что новое соглашение позволит Chery задействовать свободные мощности заводов JLR, что может способствовать сохранению рабочих мест и увеличению загрузки предприятий после сложного для компании периода, связанного с приостановкой производства из-за кибератаки в 2025 году.

Экономист Бирмингемской бизнес-школы Дэвид Бейли отметил, что подобные договорённости отражают стремление компаний более эффективно использовать активы и адаптироваться к структурным изменениям в отрасли. По его словам, Chery демонстрирует рост присутствия на британском рынке, а локальное производство может повлиять на объёмы выпуска.

Chery вышла на рынок Великобритании в августе 2025 года и за год реализовала более 5,5 тыс. автомобилей, превысив показатели ряда известных брендов. Ожидается, что продажи продолжат расти, в том числе за счёт выхода на рынок флагманского семиместного кроссовера Tiggo 9.

Представители Jaguar Land Rover и Chery официальных комментариев по возможному соглашению на данный момент не предоставили.