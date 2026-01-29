Помощник для автомобилиста: «Газпромнефть-СМ» запустила мультимедийный справочник по уходу за авто

Автор фото: Григорий Кудашов Ко Дню автомобиля, который отмечается 29 января, у автовладельцев появился новый цифровой помощник. «Газпромнефть – смазочные материалы» совместно с «Вечерней Москвой» представили интерактивную платформу, посвященную правильному обслуживанию автомобиля. Проект призван помочь как новичкам, так и опытным водителям разобраться в тонкостях выбора моторных масел и технических жидкостей, понять периодичность их замены и принципы работы современных сервисных технологий.

За этим проектом стоит не просто информационный ресурс, а экспертиза одного из лидеров рынка. Компания производит более 150 видов моторных масел, а весь ассортимент включает около 1000 наименований. Каждое из них – результат работы собственного научно-исследовательского центра, где уникальная цифровая система «Алхимик» на базе искусственного интеллекта помогает разрабатывать оптимальные рецептуры. Испытания проходят не только в лабораториях, но и в реальных, в том числе экстремальных, условиях – например, на гоночных трассах.

«Мы создаем комплексные решения, – подчеркивает генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец. – Вся наша экосистема, от разработки рецептур до экспертных центров, построена на цифровизации. Это позволяет обеспечивать партнеров не только инновационными продуктами, но и сервисами, которые анализируют технику и формируют для нее персональные программы обслуживания».

В прошлом году компания запустила экосистему высокотехнологичных сервисов для автомобилистов. Ее ключевой элемент – сеть экспертных центров G-Profi. Их уникальность в том, что с помощью предиктивной диагностики специалисты могут по анализу всего нескольких капель масла оценить состояние двигателя и спрогнозировать возможные неисправности на ранней стадии. Это позволяет перейти от планового ТО к обслуживанию по фактическому состоянию, что экономит время и деньги. Таких центров по стране уже 40, последний открылся на базе автомобильно-дорожного университета в Омске.