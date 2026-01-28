VW CEO Оливер Блюме оказался под давлением инвесторов из‑за необходимости изменить ситуацию в компании

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме должен в этом году продемонстрировать, что способен остановить падение позиций концерна в Китае и сократить технологическое отставание от конкурентов — это рассматривается инвесторами как ключевые задачи для успешного turnaround’а немецкого автопроизводителя.

Блюме перестал совмещать руководство VW и Porsche с января после кризиса в спортивном бренде, получил продление контракта на пять лет, но инвесторы, потерявшие около €48 млрд стоимости компаний, ожидают конкретных результатов.

В Китае, который ранее был одним из главных рынков для Volkswagen, концерн уступил позиции местным производителям, а для рынков Запада Блюме делает ставку на совместную разработку программной платформы с американской Rivian, что также рассматривается как важный элемент стратегии.