Geely открыл новый центр безопасности стоимостью 2 млрд юаней для тестирования автомобилей

Китайский автогигант Geely вложил около 2 млрд юаней в строительство современного центра безопасности и тестирования в Ханчжоу-Бэй, открытого для всех автопроизводителей. Объект уже установил пять мировых рекордов Гиннесса, включая самую длинную крытую трассу для краш-тестов длиной 293 метра, где автомобили разгоняются до 75 миль/ч — более чем в два раза быстрее стандартных тестов Euro NCAP.

Ранее Geely арендовал сторонние объекты для тестирования, но теперь все процедуры можно проводить на одной площадке — от оценки защиты при столкновениях до проверки работы автомобилей на больших высотах и устойчивости к кибератакам. Центр работает круглосуточно, и другие производители уже проявляют интерес к использованию его возможностей.

Комплекс площадью 45 000 м² включает 27 видов тестирования для легковых и коммерческих автомобилей и соответствует стандартам безопасности Китая, Европы, США и Юго-Восточной Азии. Помимо краш-тестов, в центре есть лаборатории кибербезопасности и автономного вождения, климатическая камера с возможностью имитации дождя, снега и температуры от −40 до +60 °C, а также имитация высот до 5 200 м.

Для сбора данных Geely использует более 60 краш-тестовых манекенов, включая модели, разработанные совместно с Hunan University для имитации телосложения азиатских людей, что позволяет получать более точные результаты по безопасности автомобилей.

Проект направлен на развитие отраслевых стандартов безопасности и превращение передовых технологий Geely в общедоступный ресурс для всего автомобильного сектора.