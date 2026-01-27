DS 3 вернётся к образу доступного хэтчбека с премиальными чертами

DS Automobiles планирует возродить модель DS 3 в формате хэтчбека, заменив мало продаваемый компактный кроссовер. Новый автомобиль сохранит длину около четырёх метров, получит пять дверей с интегрированными ручками для улучшения аэродинамики и сохранит премиальный дизайн с динамичной линией крыши, широкими колёсными арками и узнаваемыми элементами предшественников.

Дизайн нового DS 3 разрабатывается под руководством Тьерри Метро, который сотрудничает с Гиллем Видалем, отвечающим за европейский дизайн Stellantis. Ожидается, что хэтчбек будет сочетать элегантность и лёгкую спортивность без перехода на стиль Alfa Romeo или Peugeot.

Платформа STLA Small обеспечит компактные размеры и комфортную управляемость. Модель сможет получать как бензиновое, так и гибридное сочетание с 1,2-литровым турбомотором и электродвигателем, что позволит в городском цикле работать на электротяге до 60% времени. Батарея для электрической версии увеличится с 51 кВт·ч до примерно 80 кВт·ч, а мощность моторов будет варьироваться от 130 до 220 л. с.

DS 3 сохранит премиальные характеристики, современные технологии и управляемость при более доступной цене — ожидается, что она будет заметно ниже нынешнего уровня около 3 млн рублей за базовую версию, чтобы конкурировать с Renault 5 и другими компактными моделями. Производство нового хэтчбека рассчитано на запуск вместе с Peugeot 208 следующего поколения в 2027 году.