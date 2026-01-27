Yuchai представила флайвил для увеличения запаса хода с эффективностью 4,8 кВт·ч/л

Китайская государственная компания Guangxi Yuchai Machinery Group, партнёр Rolls-Royce Power Systems и поставщик двигателей для Dongfeng и BAIC, объявила о запуске системы Flywheel Range Extender на своей глобальной конференции партнёров 24 января 2026 года, сообщает IT-home. Компания позиционирует технологию как первую в мире систему расширения запаса хода на основе маховика, достигающую пиковой эффективности генерации более 4,8 кВт·ч на литр топлива.

Yuchai не производит готовые автомобили, оставаясь поставщиком двигателей и силовых установок в коммерческом и вне дорожном сегментах. В рамках совместного предприятия MTU Yuchai Power с Rolls-Royce компания поставляет силовые агрегаты многим производителям, включая Dongfeng и BAIC, преимущественно для коммерческих транспортных средств.

Система Flywheel Range Extender отличается от стандартной архитектуры с отдельным двигателем и генератором: маховик интегрирован жёстко и соосно с коленчатым валом двигателя, создавая единый физический блок, в котором источник энергии и генератор объединены. Конфигурация дополнена интеллектуальными алгоритмами сцепления и адаптивным управлением энергопотоками под разные условия эксплуатации.

Интегрированная конструкция сокращает количество соединительных компонентов и повышает электромеханическую интеграцию, что, по данным Yuchai, повышает надёжность системы и позволяет ядру силового блока работать без планового обслуживания в течение всего срока службы. Компания отмечает, что диапазон высокой эффективности двигателя полностью совпадает с эффективностью генератора. Для дизельных установок заявлена максимальная генерационная эффективность 4,8 кВт·ч/л и экономия топлива до 50% по сравнению с традиционными решениями.

Система уже применяется в коммерческих и вне дорожных транспортных средствах с мощностью от 15 кВт до 600 кВт, включая грузовики для дальних перевозок, городские автобусы, карьерные машины, портовое оборудование и крупную сельхозтехнику. На конференции Yuchai представила полную линейку продуктов на платформе FRS, включая модели YCS04, YCK08N и YCK16, которые используются производителями FAW Jiefang, Dongfeng, XCMG, Sany и Caterpillar. После презентации в январе 2026 года внедрение системы продолжится в коммерческом и промышленном сегментах.