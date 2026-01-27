«Газпром нефть» вошла в топ лучших работодателей для студентов

Компания вошла в десятку лучших работодателей в промышленности по данным ежегодного рейтинга FutureToday. Непосредственную работу по привлечению и подготовке будущих специалистов, которую высоко оценили студенты, ведет и оператор бизнеса масел компании – «Газпромнефть-СМ».

Исследование FutureToday, основанное на опросе более 20 тысяч студентов из 30 ведущих вузов страны, показало, что при выборе работы респонденты в первую очередь обращают внимание на возможности профессионального развития, уровень зарплаты и надежность компании.

«Приоритетом для компании является активное формирование кадрового резерва отрасли уже со студенческой скамьи. Через долгосрочные стажировки и вовлечение студентов в решение реальных производственных задач мы воспитываем специалистов, которые с первого дня готовы к работе на высокотехнологичных рабочих местах», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец. Он подчеркнул, что целью является подготовка поколения инженеров и исследователей, способных обеспечить технологический суверенитет отрасли.

В компании реализуется комплексный подход к работе с молодыми кадрами. Студенты проходят практику и стажировку на производственных площадках, а лучшие из них получают предложения о трудоустройстве. Для адаптации действует система наставничества и специальная обучающая программа. Стратегия также включает партнерство с ведущими техническими университетами. Так, с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого разрабатываются образовательные программы и ведется научная работа, а на базе Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) в Омске открыт экспертный центр диагностики G-Profi, оснащенный современным цифровым оборудованием.