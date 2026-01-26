Toyota запустила серийное производство гибридного RAV4 2026 года на заводе в Канаде

Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC) начала серийный выпуск нового кроссовера RAV4 шестого поколения на своём заводе в Вудстоке, провинция Онтарио. Эта модель для североамериканского рынка будет поставляться исключительно с гибридными силовыми установками, включая классическую гибридную систему и plug‑in hybrid, и не предусматривает полностью бензиновые модификации.

Производство на канадском предприятии началось в январе 2026 года, и Toyota инвестировала более $1,1 млрд (порядка 102 000 0000 рублей) в разработку и организацию сборки нового RAV4, доведя общий объём инвестиций в своих канадских производственных мощностях до свыше $12 млрд (примерно 1 111 000 000 000 рублей). Завод в Вудстоке входит в число трёх производственных площадок компании в Онтарио и вместе с ним выпускает также гибридные версии Lexus RX и NX.

TMMC производит автомобили в Канаде почти 40 лет и является крупнейшим автопроизводителем страны по объёму выпуска — более 535 000 автомобилей было собрано в 2025 году. Всего с 2009 года на канадских линиях собрали свыше 4 миллионов автомобилей RAV4.

Новый 2026 RAV4 предлагается в нескольких вариантах оформления и комплектаций, оборудован гибридной установкой пятого поколения, мультимедийной системой с 5G‑связью, цифровой приборной панелью и расширенным набором систем безопасности Toyota Safety Sense 4.0.