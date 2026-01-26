Проблемы европейского автопрома в 2026 году: Китай, перепроизводство и переход к SDV

Автомобильная промышленность Европы в 2026 году сталкивается с рядом вызовов, включая усиление конкуренции со стороны китайских производителей, избыточные производственные мощности и сложности в цепочках поставок, а также ускоряющийся переход к программно‑определяемым транспортным средствам (SDV).

Китайские автомобильные бренды расширяют своё присутствие на европейском рынке, увеличивая долю продаж электромобилей и гибридов и снижая цены по сравнению с продукцией местных производителей, что оказывает давление на европейские компании и приводит к снижению загрузки заводов. По данным отраслевых источников, загрузка предприятий в Европе составляет около 55 % их потенциала, и ряд заводов уже снижает объёмы производства или временно приостанавливает работу.

Поставщики автокомпонентов также испытывают трудности: многие компании ожидают низкой рентабельности и уже фиксируют сокращения рабочих мест на фоне усиления конкуренции и экономического давления.

Переход к более сложным программно‑определяемым транспортным средствам и новые технологические требования усиливают нагрузку на цепочки поставок и производителей, которым необходимо адаптировать процессы и инвестиции для соответствия изменениям рынка.

Эти факторы формируют комплексный набор вызовов для автомобильной отрасли Европы в 2026 году, включая необходимость сокращения избыточных мощностей, усиления конкурентоспособности и адаптации к цифровым и технологическим сдвигам.