Zeekr 9X за 12 млн рублей в России сталкивается с серьёзной проблемой

Электромобиль Zeekr 9X, позиционируемый как «китайский Rolls-Royce», оказался уязвимым к серьёзной поломке заднего мотор-редуктора. Неисправность проявляется уже на первых километрах эксплуатации: узел теряет герметичность, что приводит к выходу автомобиля из строя и делает его фактически «кирпичом».

Ремонт данного узла обходится в сумму до 750 000 рублей, что сопоставимо с заметной частью стоимости машины. По данным за первые три недели января, в России зафиксировано более 10 таких случаев, что вызывает обеспокоенность среди владельцев и потенциальных покупателей.

Специалисты отмечают, что проблема связана с конструктивными особенностями мотор-редуктора и его материалами, которые не выдерживают эксплуатационных нагрузок на раннем этапе использования. Автомобиль при этом сохраняет высокие характеристики по мощности и динамике, однако владельцы рискуют столкнуться с дорогостоящим ремонтом и длительным простоем транспортного средства.

Производитель пока не предоставил официального решения по массовому устранению проблемы в России, а дилеры рекомендуют владельцам внимательно отслеживать состояние редуктора и при первых признаках потери герметичности обращаться в сервисные центры.