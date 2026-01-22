Volvo EX60: электрический кроссовер с запасом хода до 810 км

Volvo готовит к выходу EX60 — полностью электрический среднеразмерный SUV, который дополнит линейку рядом с XC60. Изначально модель планировалась как полная замена версии с ДВС, поэтому при разработке были использованы новые технические и программные решения, которые в дальнейшем станут основой для будущих автомобилей марки.

EX60 стал первым «программно-определяемым» Volvo, а также дебютировал с технологией cell-to-body, где элементы батареи интегрированы непосредственно в структуру кузова. В салоне отказались от вертикального экрана: теперь используется горизонтальный дисплей и обновлённый интерфейс на базе Google с возможностью обновлений «по воздуху» и поддержкой Google Gemini.

Модель выйдет с тремя силовыми установками. Базовый EX60 P6 с задним приводом развивает 369 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды и проезжает до 618 км по WLTP. Версия P10 с двумя моторами и полным приводом выдает 503 л.с., ускоряется за 4,6 секунды и имеет запас хода до 658 км. Топовый P12 AWD оснащён батареей на 117 кВт·ч, развивает 671 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды и способен проехать до 810 км.

Цены начинаются примерно от 6,5 млн рублей за P6, около 6,9 млн рублей за P10 и от 7,5 млн рублей за P12. Первые автомобили ожидаются летом 2026 года. Для всех версий доступна быстрая зарядка: до 370 кВт у полноприводных модификаций, что позволяет пополнить около 340 км запаса хода за 10 минут.

Внешне EX60 сохраняет фирменный стиль Volvo с переработанной светотехникой и улучшенной аэродинамикой. В интерьере использованы ткани, дерево с открытой текстурой и переработанные материалы, а компоновка ориентирована на пространство и удобство. Объём багажника составляет 523 литра, дополнительно предусмотрен передний отсек для хранения кабелей.

В оснащение входит расширенный комплекс систем помощи водителю с уровнем автономности 2+, а также новая система ремней безопасности, адаптирующая усилие натяжения с учётом параметров пассажиров и характера столкновения.